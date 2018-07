EU-Ratspräsident Donald Tusk hat sich kritisch zu Aussagen von US-Präsident Trump geäußert. Bildrechte: dpa

Bei seinem ersten Nato-Gipfel im Mai 2017 hielt Trump den anderen Staats- und Regierungschefs wegen der Verteidigungsausgaben eine Standpauke - und bekannte sich erst Wochen später erstmals zur Nato-Beistandsverpflichtung. Kurz vor seiner Abreise nach Brüssel legte er am Dienstag nach: "Nato-Länder müssen MEHR zahlen, die Vereinigten Staaten müssen WENIGER zahlen", schrieb er auf Twitter. "Sehr ungerecht!"



EU-Ratspräsident Donald Tusk hielt allerdings dagegen. "Amerika hat keinen besseren Verbündeten als Europa", sagt er am Dienstag in Brüssel. Europa gebe für Verteidigung ein Vielfaches des russischen Wehrbudgets aus und so viel wie China. Er hoffe, dass Trump nicht daran zweifele, dass dies eine Investition in die gemeinsame Sicherheit sei.