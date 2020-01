Stoltenberg sagte nach einer Botschafter-Sitzung am Montag, der Iran müsse jede Gewalt und Provokation unterlassen. Alle Nato-Staaten seien sich einig, dass der Iran nie eine Atomwaffe besitzen dürfe.



Außerdem seien alle Bündnis-Staaten besorgt wegen der jüngsten "destabilisierenden Aktivitäten" des Irans in der Region. Stoltenberg nannte in diesem Zusammenhang Raketentests, Unterstützung von Terrorgruppen und den Angriff auf ein saudisches Ölfeld im September.