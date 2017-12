Nach Angaben von Stoltenberg hat Russland in den zurückliegenden Jahren "massiv in seine Marine investiert, insbesondere in U-Boote". Demnach seien allein seit 2014 weitere 13 Einheiten an die Russische Seekriegsflotte ausgeliefert worden. Russische U-Boote operieren laut Stoltenberg überall im Atlantik und "auch näher an unseren Küstenlinien". Dies berge unter anderem die Gefahr, dass die Verbindung zwischen den Verbündeten in Europa und in Nordamerika gekappt werden könnten.