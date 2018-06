Die Nato-Staaten wollen bis 2020 die Reaktionsfähigkeit ihrer Truppen erhöhen. Je 30 Einheiten von Heer, Luftwaffe und Marine sollen so trainiert und ausgerüstet werden, dass sie im Fall einer Krisensituation innerhalb von 30 Tagen einsatzbereit wären. Das bestätigte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch.

Insgesamt könnte es um rund 30.000 Soldaten, 300 Flugzeuge und mindestens 30 Kriegsschiffe oder U-Boote gehen. Eine hohe Einsatzbereitschaft sei in einer unberechenbarer gewordenen Welt unerlässlich, sagte Stoltenberg. "Wir müssen für das Unvorhergesehene gewappnet sein."

Mit wie vielen Einheiten sich Deutschland an der Initiative beteiligt, ist nach Angaben aus dem Bundesverteidigungsministerium in Berlin noch unklar. Die Detailplanung sollen in den nächsten Monaten folgen, hieß es.