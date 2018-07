Bundekanzlerin Angela Merkel hat die Anschuldigungen von US-Präsident Donald Trump, abhängig von Russland zu sein, zurückgewiesen. Sie wolle aus gegebenem Anlass sagen, "dass wir unsere eigenständige Politik machen können" und "eigenständige Entscheidungen fällen können", sagte Merkel am Mittwoch bei ihrer Ankunft beim Nato-Gipfel in Brüssel.

Zuvor hatte Trump scharfe Kritik an der wirtschaftlichen Zusammenarbeit Deutschlands mit Russland im Energiebereich geübt. In einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte Trump, Deutschland sei total von Russland kontrolliert. In Bezug auf die Gaspipeline Nord Stream 2 bezeichnete er die Bundesrepublik als "Gefangenen Russlands".