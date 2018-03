Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg stellte bei der Bekanntgabe der Strafmaßnahmen in Brüssel zugleich klar, dass das Bündnis den Dialog mit Russland trotz allem fortsetzen wolle. Die Arbeit der russischen Nato-Vertretung hatte das Bündnis bereits im Zuge des Ukraine-Konflikts stark eingeschränkt. Uneingeschränkten Zugang zum Nato-Hauptquartier in Brüssel haben nach den neuesten Strafmaßnahmen nun nur noch vier Personen aus Russland.

Beim G20-Gipfel in Hamburg lagen Merkel, Macron und Trump noch über Kreuz. Nun sprechen sie von einem "starken Signal der Einheit". Bildrechte: dpa

Vor der Nato hatten bereits die USA, Deutschland sowie mehr als 20 weitere Länder in einer bislang beispiellosen Gemeinschaftsaktion mehr als 140 russische Diplomaten und Geheimdienstmitarbeiter ausgewiesen. Auch die EU-Staaten Irland und Belgien ordnete am Dienstag an, dass jeweils ein russischer Diplomat das Land verlassen muss.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), US-Präsident Donald Trump und Frankreichs Präsident Emanuel Macron begrüßten die gemeinsame Reaktion des Westens im Konflikt mit Russland in Telefonaten als "ein starkes Signal der Einheit".