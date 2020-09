Nach Giftanschlag Charité holt Nawalny aus künstlichem Koma

Der vergiftete russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist aus dem künstlichen Koma erwacht. Das teilte die Berliner Charité mit, an der Nawalny seit gut zwei Wochen behandelt wird. Der Gesundheitszustand des 44-Jährigen habe sich verbessert, erklärten die Ärzte. Nawalny werde nun schrittweise von der maschinellen Beatmung entwöhnt. Er reagiere auf Ansprache. Langzeitfolgen der schweren Vergiftung seien aber weiterhin nicht auszuschließen.

Nawalny wird seit dem 22. August in Berlin behandelt. Zwei Tage zuvor war er auf einem Inlandsflug in Russland zusammengebrochen. Er wurde zunächst in einem Krankenhaus im sibirischen Omsk behandelt, dann aber auf Drängen seiner Familie nach Berlin überführt.