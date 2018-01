Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist erneut bei einer Demonstration in Moskau festgenommen worden. Er sei kurz nach seiner Ankunft festgesetzt worden, twitterte der Kremlkritiker am Sonntag. "Das bedeutet nichts", schrieb Nawalny, der immer wieder bei Demonstrationen vorübergehend festgenommen wird. Auf dem Twitter-Account des 41-Jährigen waren auch Bilder der Festnahme zu sehen.

Bereits am Sonntagmorgen war die Moskauer Polizei in das Büro Nawalnys eingedrungen und hatte mehrere Mitarbeiter und Unterstützer festgenommen. Nawalnys Team teilte mit, die Polizisten hätten die Tür aufgebrochen und seien in eine Videoaufnahme geplatzt. Sie hätten ihr Vorgehen mit der Suche nach einer Bombe begründet. Nawalny erklärte dazu, dass sei ein gute Illustration dessen, wie sich die Polizei in Russland verändert habe.