Unterdessen wurde Nawalny in das Straflager N2 in der Kleinstadt Pokrow gebracht, rund 200 Kilometer östlich von Moskau. Ein russisches Gericht hatte vor gut einer Woche eine Verurteilung Nawalnys zu zweieinhalb Jahren Straflager bestätigt. Ihm wurde ein Verstoß gegen Bewährungsauflagen vorgeworfen. Der 44-Jährige war nach einem Giftanschlag im August, für den er den Kreml verantwortlich macht, in Deutschland im Krankenhaus behandelt worden. In dieser Zeit hätte er laut Bewährungsauflagen aber regelmäßig persönlich Meldung in russischen Behörden erstatten müssen. Da er diesen Auflagen nicht nachgekommen war, wurde er unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Russland im Januar festgenommen. Das Vorgehen der russischen Behörden wurde international scharf verurteilt und sorgte in Russland für Massenproteste. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte forderte Russland auf, den Putin-Kritiker unverzüglich aus der Haft zu entlassen.