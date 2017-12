Unterstützer-Demo für Nawalny in St. Petersburg Bildrechte: dpa

Allein in Moskau versammelten sich am Sonntag mehr als 700 Menschen, um Nawalnys Kandidatur zu unterstützen. Der Anwalt und Blogger erklärte auf der Veranstaltung: "Wir sind bereit zu gewinnen und wir werden diese Wahl gewinnen." In St. Petersburg demonstrierten mehr als tausend Menschen für eine Zulassung Nawalnys. Weitere größere Demos gab es in Rostow am Don mit mehr als 800 Teilnehmern, in Jekaterinburg mit mehr als 900 und in Nowosibirsk mit mehr als 700.



Der wegen seiner Antikorruptions-Kampagnen bekannte Nawalny gilt als wichtigster Gegner von Amtsinhaber Wladimir Putin. Im Oktober hatte die Wahlkommission entschieden, dass er bis 2028 für kein Amt kandidieren darf. Die Kommission begründete dies mit einer Verurteilung wegen Unterschlagung. Nawalny bestreitet die Vorwürfe und spricht von einem politischen Urteil.