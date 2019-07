Der Blogger und Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist am Sonntag aus dem Gefängnis in ein Krankenhaus verlegt worden. Seine Sprecherin Kira Jarmisch teilte mit, Nawalny habe einen schweren allergischen Anfall erlitten. Der 43-Jährige habe Schwellungen im Gesicht und Hautrötungen. Die Ursache sei bislang unklar, Nawalny hätte noch nie eine allergische Reaktion gehabt. Er werde medizinisch versorgt und polizeilich bewacht.

Nawalny war am Mittwoch zu 30 Tagen Haft verurteilt worden, weil er zu der nicht genehmigten Demonstration vom Sonnabend aufgerufen hatte. Dabei hatte die Polizei nach letzten Angaben rund 1.400 Menschen festgenommen. 150 von ihnen befanden sich am Sonntagabend noch in Gewahrsam.