Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin: "Die Ergebnisse dieser Überprüfung durch Speziallabore in Frankreich und Schweden bestätigen den deutschen Nachweis." Diesen hätten nun neben noch laufenden OPCW-Untersuchungen drei Labore unabhängig voneinander erbracht. So bekräftige man die Forderung, "dass sich Russland zu den Geschehnissen erklärt".

Der 44 Jahre alte Nawalny wird seit mehr als drei Wochen in der Berliner Universitätsklinik Charité behandelt. Er war zuvor in einem Krankenhaus in Russland, nach dem er in Tomsk in Sibirien während der Rückreise von Kandidaten der Kommunalwahlen zusammengebrochen war.