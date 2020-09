Nach Nawalny-Vergiftung Abbruch von Gaspipeline Nord Stream 2 gefordert

Auch die EU, die USA, Großbritannien und die Nato verurteilten die Vergiftung des Oppositionellen. Die russische Botschaft in Berlin warnte unterdessen am Mittwochabend davor, den Fall Nawalny zu politisieren. Man solle sich ausschließlich auf Fakten stützen, hieß es in einer Erklärung. Russland rechne mit vollwertiger Zusammenarbeit und Informationsaustausch.