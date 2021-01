Der prominente Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach Russland zurückgekehrt. Zusammen mit seiner Frau Julia war er am Nachmittag mit einer Maschine der russischen Fluggesellschaft Pobeda vom Berliner Flughafen BER aus gestartet. Das Flugzeug landete nach Angaben eines Reuters-Augenzeugen am Flughafen Scheremetjewo im Nordwesten der Stadt. Ursprünglich sollte es auf dem Flughafen Wnukowo südwestlich von Moskau landen, wo sich zahlreiche Anhänger versammelt hatten, um ihn zu begrüßen.

Ein Mitglied von Nawalnys Anti-Korruptionsstiftung schrieb auf Twitter, unter den Festgenommenen seien die Juristin Ljubow Sobol, der Jurist Alexej Molokojedow und Nawalnys Assistent Ilja Pachomow. Die russischen Behörden hatten im Vorfeld davor gewarnt, an einer nicht genehmigten "öffentlichen Veranstaltung" am Flughafen teilzunehmen.

Auf seinem Instagram-Account zeigt sich Regierungskritiker Nawalny auch mit seiner Familie - hier aus der Charité in Berlin. Bildrechte: Instagram

Nawalny hatte fünf Monate in Deutschland verbracht. Nach dem Mordanschlag mit einem Nervengift im August war der 44-Jährige nach Deutschland ausgeflogen und an der Berliner Charité behandelt worden. Nach Analysen von Labors in Deutschland, Frankreich und Schweden sowie der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) wurde bei dem Anschlag der in der Sowjetunion entwickelte Nervenkampfstoff Nowitschok verwendet. Nawalny wirft dem russischen Präsidenten Putin vor, den Anschlag auf ihn angeordnet zu haben.