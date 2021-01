Nach Nawalny-Festnahme Festnahmen bei Protesten in Russland

Das Präsidialamt in Moskau hatte die Protestaktionen im Vorfeld für illegal erklärt, es herrschen strenge Sicherheitsmaßnahmen. Wer sich in Russland an nicht genehmigten Demonstrationen beteiligt, dem drohen hohe Strafen. In Moskau, wo für 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit eine große Demonstration angekündigt war, errichtete die Polizei am Puschkin-Platz im Stadtzentrum Barrieren.