Nach wochenlanger Behandlung in der Berliner Charité hat sich der mit einem Kampfmittel der Nowitschok-Gruppe vergiftete Kreml-Kritiker Alexej Nawalny am Dienstag erstmals wieder zu Wort gemeldet.

Der russische Oppositionelle war am 22. August in die Charité eingeliefert worden, nachdem er zwei Tage zuvor auf einem Inlandsflug in Sibirien zusammengebrochen war. Am Montag hatte die Charité bereits mitgeteilt, dass Nawalny "vollständig von der maschinellen Beatmung entwöhnt" werden konnte und das Krankenbett nunmehr zeitweise verlassen könne.