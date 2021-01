Ende Mai 2020 wurde auch in Erfurt ein 'Ndrangheta-Mitglied verhaftet, über einem bekannten italienischen Restaurant in der Innenstadt. Vor allem Restaurants stehen im Verdacht, umfangreich Geldwäsche für die Clans zu organisieren.

Die Festnahme fand sich auch in dem DIA-Bericht wieder. Die "Direzione Investigative Antimafia" ist die zentrale italienische Anti-Mafia-Ermittlungseinheit. Anfang der 1990er-Jahre war sie in Rom gegründet worden, nach der Ermordung der beiden Staatsanwälte Giovanni Falcone und Paolo Borsellino durch die sizilianische Cosa Nostra.

Gegen die Cosa Nostra hatte es in den 1980er-Jahren einen ähnlichen Mammut-Prozess in Palermo gegeben. Damals waren mehr als 400 Mafiosi angeklagt, ein Großteil wurde verurteilt. Die Morde an den beiden Staatsanwälten gelten als Racheakt.