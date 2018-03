Fall Skripal Tochter soll mit Nervengift im Koffer aus Russland zurückgeflogen sein

Knapp zwei Wochen nach dem Giftanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter in Großbritannien sickern Ermittlungserkenntnisse zum Tathergang durch. Die britische Zeitung "The Telegraph" berichtete am Freitag, das bei der Attacke verwendete Nervengift sei in dem Koffer von Skripals Tochter Julia versteckt worden, bevor diese Moskau verlassen habe.