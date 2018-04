Israel hat dem Iran vorgeworfen, umfangreiche Forschungen zum Bau einer Atombombe für einen möglichen künftigen Gebrauch heimlich aufbewahrt zu haben. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte am Dienstag, sein Land habe "neue und schlüssige Beweise", dass Teheran seine Ambitionen auf den Bau einer Atombombe nie ganz aufgegeben hat.

In einer im israelischen Fernsehen übertragenen Ansprache illustrierte Netanjahu seine Äußerungen mit Schaubildern, die Infografiken und Luftaufnahmen aus dem Iran zeigen sollen. Die Informationen sollen nach Netanjahus Angaben aus einem "geheimen Atomarchiv" des Iran stammen. Israels Geheimdienste seien vor wenigen Wochen zehntausende Dokumente aus diesem Archiv in Papier- und CD-Form zugespielt worden, so der Regierungschef.