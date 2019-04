Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat für den Fall eines erneuten Wahlsieges die Annexion jüdischer Siedlungsgebiete im Westjordanland in Aussicht gestellt. Er werde in dem Palästinensergebiet israelische "Souveränität" ausüben und dabei keinen Unterschied zwischen ganzen Siedlungsblöcken und isolierten Siedlungen machen, sagte Netanjahu am Samstagabend in einem Fernsehinterview.

Werben um rechte Wähler

Netanjahu: "Israelische Souveränität ausüben." Bildrechte: dpa Mit seinem Vorstoß will der mit Korruptionsvorwürfen konfrontierte Chef der rechtskonservativen Likud-Partei bei den bevorstehenden Parlamentswahlen am Dienstag noch stärker am rechten Wählerrand punkten. Netanjahu bezeichnete die bevorstehende Legislaturperiode als schicksalhaft. Es entscheide sich, ob man die Sicherheit gewährleisten und die Kontrolle über das Westjordanland sichern könne. Man habe gesehen, was man nach dem Abzug aus dem Gazastreifen bekommen habe. Etwas Ähnliches sei auch bei einem Rückzug aus dem Westjordanland zu erwarten.

Ich werde nicht eine einzige Siedlung räumen. Und ich werde natürlich dafür sorgen, dass wir das Gebiet westlich des Jordans kontrollieren. Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident Israels

Ende der Zwei-Staaten-Lösung

US-Präsident Trump erkannte erst kürzlich Israels Souveränität über die Golanhöhen an. Bildrechte: Avi Ohayon/GPO/dpa Würden Netanjahus Annexionspläne im Westjordanland in die Tat umgesetzt, dürfte dies das endgültige Aus für die internationalen Bemühungen um eine Zwei-Staaten-Lösung im Heiligen Land bedeuten.



Bereits am Freitag hatte der israelische Regierungschef gesagt, er sei nicht bereit, für einen künftigen Friedensplan Siedlungen im Palästinensergebiet zu räumen. Er habe erreicht, dass US-Präsident Donald Trump die Golanhöhen als israelisches Gebiet anerkannt habe. In der nächsten Phase wolle man nun die israelische Souveränität auch auf das Westjordanland ausweiten.

Protest der Palästinenser