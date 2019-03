In Großbritannien herrscht wenige Tage vor dem Brexit weiterhin Uneinigkeit über das weitere Vorgehen. Premierministerin Theresa May wirbt weiter für ihren mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag. Doch in den eigenen Reihen gibt es Zweifel daran, ob eine dritte Abstimmung sinnvoll ist. Der Chef der Opposition, Jeremy Corbyn, peilt unterdessen einen neuen Misstrauensantrag gegen May an und liebäugelt mit einem zweiten Referendum.

May kämpft für ihren Brexit-Vertrag

Theresa May, britische Premierministerin, wirbt für den Brexit-Deal. Bildrechte: dpa Regierungschefin May schrieb in einem Gastbeitrag für den "Telegraph", für den Deal zu stimmen sei der "einzige Weg aus der derzeitigen Sackgasse". Am Dienstag wird daher mit einer dritten Abstimmung über den Vertrag im Parlament in London gerechnet. Dort war der Vertrag bereits zwei Mal - Mitte Januar und Mitte März - gescheitert. May warnte in dem Artikel zugleich vor einer langen Brexit-Verschiebung. Sie favorisiert eine kurze Verschiebung - mit Deal - bis zum 30. Juni.

Dritte Abstimmung nicht sicher

Mehrere Kabinettsmitglieder aus Mays Konservativer Partei traten am Sonntag jedoch auf die Bremse. Eine dritte Abstimmung über Mays Vertrag werde nur dann stattfinden, wenn sich eine Mehrheit abzeichne. "Es hat keinen Sinn, eine Abstimmung abzuhalten, wenn wir keine Chance haben, sie zu gewinnen", sagte Handelsminister Liam Fox im TV-Senders "Sky News". Ähnlich äußerte sich Schatzkanzler Philip Hammond in der BBC.

Labour-Chef Jeremy Corbyn Bildrechte: dpa Damit bleibt offen, ob es am Dienstag im Parlament tatsächlich zu einer dritten Abstimmung über das Abkommen kommt. Für May wäre eine solche Abstimmung riskant: Im Falle einer erneuten Niederlage kündigte der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, einen neuen Misstrauensantrag gegen May an. Sollte May die Abstimmung dagegen gewinnen, will die Premierministerin am Donnerstag beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU um einen kurzen Brexit-Aufschub bis Ende Juni bitten.

Zweites Referendum nicht ausgeschlossen

Labour-Chef Corbyn brachte zugleich eine weitere Alternative ins Spiel: Dem britischen "Guardian" sagte er, er lehne den Brexit-Deal zwar nach wie vor ab. Jedoch könnte seine Partei dem Papier möglicherweise zustimmen - und zwar unter der Bedingung, dass das britische Volk in einem zweiten Referendum abschließend über den Deal entscheidet. Zuvor allerdings müsse er sich für einen solchen Plan "die Formulierung anschauen".