Gemeinsame Sozialstandards EU-Kommission plant neue Arbeitsbehörde

Bereits im September hatte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in seiner Rede zur Lage der Union die neue Behörde angekündigt. Immer mehr Arbeitnehmer pendeln über die Grenze oder wechseln den Wohnort in ein anderes EU-Land. Rund 16 Millionen EU-Bürger leben und arbeiten in einem anderen Mitgliedsland der Europäischen Union – mehr als doppelt so viele wie vor zehn Jahren. Die nationalen Behörden müssten in dieser Hinsicht besser zusammenarbeiten, um eine Fairness auf dem europäischen Arbeitsmarkt zu garantieren, sagte Juncker. Die neue Behörde mit dem Namen European Labour Authority, kurz ELA, soll eine Kontrollfunktion einnehmen und sicherstellen, dass auf dem gesamten EU-Arbeitsmarkt europäische Standards in den Sozial- und Arbeitsbedingungen umgesetzt werden.

Jean-Claude Junckers Herzensangelegenheit ist es, Europa sozialer zu gestalten. Ein erster Schritt ist dabei die Gründung der Europäischen Arbeitsbehörde. Bildrechte: dpa

Laut der EU-Kommission soll besonders bei den Millionen Pendlern und Arbeitnehmern aus anderen Mitgliedsstaaten darauf geachtet werden, dass die Regeln eingehalten werden. Obwohl die Rechte der Arbeitnehmer auch auf der EU-Ebene geregelt sind, seien sie nach Angaben der Gewerkschaften trotzdem nicht immer gesichert. Insbesondere entsandte Arbeitnehmer werden mit längeren Arbeitszeiten und unfairen Abzügen oft ausgebeutet und nicht so hoch bezahlt wie Einheimische. Sozialkommissarin Marianne Thyssen sagte der "Welt am Sonntag", dass man deswegen auch Arbeitsplatzinspektionen organisieren werde. Die neue EU-Institution solle den nationalen Arbeitsbehörden helfen, besser grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten. Dabei sollen nicht nur die Einhaltung der europäischen Sozialstandards innerhalb der Mitgliedsstaaten überprüft werden, sondern auch die Arbeitnehmer in der Jobsuche und in Hinblick auf die Sozialversicherung unterstützt werden.



Die neue Behörde soll eine Art Dienstleister für Arbeitssuchende und Unternehmen sein, die Probleme mit den unterschiedlichen Regeln der Sozialversicherung in den einzelnen EU-Ländern haben. Bisher kann der Informationsaustausch in Bezug auf den Sozialversicherungsnachweis zwischen zwei unterschiedlichen nationalen Behörden Monate, zum Teil auch Jahre dauern. Deswegen soll mit der neuen Behörde auch eine "Europäische Sozialversicherungsnummer" eingeführt werden. Damit könnten die Arbeitnehmer überall in der EU sofort nachweisen, dass sie kranken- oder rentenversichert sind.