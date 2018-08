Die USA haben neue Sanktionen gegen Russland in Kraft gesetzt. Begründet werden sie mit einer angeblichen Verbindung Russlands zum Giftanschlag auf den Ex-Agenten Sergej Skripal in Großbritannien. Erstmals wird Russland nach einem US-Gesetz gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen bestraft und damit in eine Reihe mit Syrien und Nordkorea gestellt. Ein US-Gesetz aus dem Jahr 1991 schreibt die Sanktionierung des Einsatzes von Chemiewaffen vor. Demnach hat Russland nun 90 Tage Zeit, um den Verzicht auf chemische und biologische Waffen zu erklären.