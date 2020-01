Die irakischen Mobilisierungskräfte, eine Dachorganisation paramilitärischer Einheiten, hatten in der Nacht zum Samstag erklärt, dass die Angriffe auf einen Konvoi in der Nähe des Lagers Tadschi nördlich von Bagdad gezielt hätten. Zwei der drei Fahrzeuge seien ausgebrannt.

Die USA dementierten den Bericht. Ein Sprecher der von den USA angeführten Militärkoalition im Kampf gegen die Extremistenmiliz IS teilte via Twitter mit, das Bündnis habe in den vergangenen Tagen keine Angriffe in diesem Gebiet geflogen.