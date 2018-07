Vier Monate nach dem Anschlag auf die Skripals in Südengland sind dort wieder ein Mann und eine Frau mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden. Dies hätten am Mittwochabend eingegangene Testergebnisse des Militärforschungszentrums Porton Down ergeben, erklärte der Leiter der britischen Terrorabwehr, Neil Basu.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag nahe der Stadt Salisbury, wo im März der russische Ex-Spion Sergej Skripal und dessen Tochter ebenfalls Nowitschok ausgesetzt waren. Bei den nun Betroffenen handele es sich den Behörden zufolge um britische Staatsbürger, eine 44-jährige Frau und einen 45-jährigen Mann. Beide mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus und schweben in Lebensgefahr. Der Fall ereignete sich in Amesbury, das elf Kilometer nördlich von Salisbury liegt, wo die Skripals Anfang März dieses Jahres bewusstlos gefunden worden waren.

Polizei untersucht mögliche Verbindung zum Fall Skripal

"Wir sind nicht in der Lage zu sagen, ob das Nervenmittel aus derselben Charge stammt, der die Skripals ausgesetzt waren", sagte Basu. "Die Möglichkeit, dass diese beiden Fälle miteinander verbunden sein könnten, ist für uns eindeutig eine Frage, der wir nachgehen."

Es sei unklar, wie die Opfer mit dem Nervengift in Berührung kamen. Die britische Polizei sperrte vorsorglich eine Zone um den Wohnort des Paares ab. Den Gesundheitsbehörden zufolge sei das Risiko für die Anwohner aber gering.

Krisenstab geht vorerst von Zufall aus

Ein Sprecher von Premierministerin Theresa May sagte, dass der Krisenstab der Regierung bereits über den Vorfall beraten habe. Innenminister Sajid Javid will am Donnerstag eine weitere Sitzung leiten. "Die Arbeitstheorie ist derzeit, dass diese Einwirkung zufällig geschah und nicht ein zweiter Angriff ist nach dem Vorbild jenes auf Sergej und Julia Skripal in Salisbury Anfang dieses Jahres", sagte Javid.