Inmitten des teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte in den USA verschieben sich die Machtverhältnisse: Die oppositionellen Demokraten übernehmen von nun an die Kontrolle über das Repräsentantenhaus. Der Kongress tritt damit erstmals in neuer Konstellation zusammen. Im Senat hingegen haben die Republikaner von US-Präsident Donald Trump weiterhin die Mehrheit. Bei der Kongresswahl Anfang November waren alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus sowie 35 der 100 Sitze im Senat neu vergeben worden.