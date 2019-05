Ab Oktober Neuseeland verlangt bald Eintrittsgebühr von Touristen

Mit 3,8 Millionen Touristen bei 4,9 Millionen Bewohnern stößt Neuseelands Infrastruktur an die Grenzen. Urlauber sollen deshalb "Eintritt" bezahlen. Rund 47 Millionen Euro für Natur und Erbe will der Staat so einnehmen.