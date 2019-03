Die neuseeländische Regierung will wegen des Anschlags auf zwei Moscheen in Christchurch den Verkauf aller Sturmgewehre und halbautomatischen Waffen verbieten. Wie Premierministerin Jacinda Ardern am Donnerstag sagte, trete das Verbot sofort in Kraft. Eine entsprechende Gesetzgebung durch das Parlament solle folgen.