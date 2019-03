Nach Terroranschlag Neuseeland will Waffengesetze verschärfen

Als Reaktion auf den brutalsten Anschlag in der jüngeren Landesgeschichte will Neuseelands Regierung die Waffengesetze verschärfen. Das sagte Premierministerin Jacinda Ardern. Der Hauptverdächtige habe Ende 2017 einen Waffenschein erhalten und die bei ihm gefundenen Schusswaffen teils legal erworben. Laut Ardern hat der 28-jährige Australier die Waffen allerdings manipuliert, um sie noch tödlicher zu machen.

In Neuseeland gelten deutlich laxere Waffengesetze als in Australien. Ab 16 Jahren kann jeder Bürger nach einem Sicherheitskurs einen Waffenschein erhalten.

Der mutmaßliche Haupttäter soll nach bisherigem Erkenntnisstand die Schüsse in den beiden Moscheen alleine abgefeuert haben. Gegen ihn wurde Anklage wegen vielfachen Mordes erhoben. Am 5. April soll er das nächste Mal vor Gericht erscheinen.



Neben ihm sind noch zwei weitere Verdächtige in Haft, deren Rolle bei dem Anschlag bisher nicht erläutert wurde.



Nach Polizeiangaben vergingen am Freitag vom ersten Alarm bis zur Festnahme 36 Minuten. Im Auto des Schützen fanden die Beamten auch zwei weitere Feuerwaffen und Sprengstoff.