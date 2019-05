Die Bürgermeisterwahl in Istanbul soll wiederholt werden. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur "Anadolu". Die türkische Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte zuvor eine Annullierung und Wiederholung der Wahl gefordert. Bei der Kommunalwahl am 31. März war der Oppositionskandidat Ekrem Imamoglu als Sieger hervorgegangen.

Imamoglu ist der Kandidat der Mitte-Links-Partei CHP. Bei der Wahl vor über einem Monat hatte sie in Istanbul 24.000 Stimmen mehr als der Kandidat der Regierungspartei AKP geholt. Obwohl der Vorsprung nach einer Neuzählung schrumpfte, konnte der Vorsprung von Imamoglu nicht aufgeholt werden. Daraufhin hatte die AKP Neuwahlen gefordert. Erst zwei Wochen nach der Wahl hatte die Hohe Wahlkommision Ekrem Imamoglu zum offiziellen Wahlsieger erklärt.

Neben Istanbul war bei der Kommunalwahl auch Ankara an die Opposition gegangen. Beide Metropolen wurden 25 Jahre von islamisch-konservativen Bürgermeistern regiert. Landesweit war Erdogans AKP zwar die stärkste Partei geworden. Allerdings hatte sie besonders in den Großstädten an Zuspruch verloren.