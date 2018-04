In der Türkei sollen am 24. Juni vorgezogene Neuwahlen stattfinden. Das hat Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Ankara angekündigt. Er habe sich mit dem Vorsitzenden der rechtsextremen Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP), Devlet Bahceli, auf den neuen Termin geeinigt. Als Gründe nannte Erdogan unter anderem die Situation in den Nachbarländern Irak und Syrien, sowie die Notwendigkeit, wirtschaftspolitische Entscheidungen zu treffen.