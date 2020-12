Israel Neuwahlen nach gescheiterten Haushaltsverhandlungen

In Israel müssen schon wieder Neuwahlen stattfinden: Nach Ablauf einer Frist für einen neuen Haushalt löste sich das Parlament in Jerusalem Dienstag um Mitternacht automatisch auf. Hintergrund ist ein seit Monaten andauernder Konflikt zwischen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seinem Koalitionspartner Benny Gantz. Die israelischen Bürger müssen nun zum vierten Mal binnen zwei Jahren an die Wahlurne.