Jeder volljährige Niederländer ist künftig automatisch als Organspender registriert. Das sieht ein neues Gesetz zur Organspende vor, das vom Parlament mit knapper Mehrheit beschlossen wurde. Bei der Abstimmung in der Ersten Kammer des Parlaments stimmten 38 Abgeordnete dafür, 36 dagegen. Die Zweite Kammer hatte bereits mit nur einer Stimme Mehrheit zugestimmt.

Das Gesetz sieht auch eine sogenannte Widerspruchslösung vor. Danach müssen Niederländer ausdrücklich der Registrierung widersprechen, wenn sie nach ihrem Tod keine Organe spenden wollen. Vorgesehen ist zudem, dass Angehörige in Zweifelsfällen über eine Entnahme von Organen mitbestimmen dürfen. Die Niederlande ist mit dieser Gesetzesveränderung das 18. europäische Land, das zur sogenannten Widerspruchslösung bei der Organspende wechselt. Die Initiatoren der neuen Regelung hoffen auf mehr Spenderorgane. Bislang mussten sich Niederländer aktiv als Organspender registrieren lassen.

Diese sogenannte Zustimmungsregelung gilt auch in Deutschland. Danach ist nur der ein potenzieller Organspender, der zu Lebzeiten ausdrücklich zugestimmt hat. Liegt keine Aussage vor, können die Angehörigen im Sinne des potenziellen Spenders entscheiden.



Außerdem sind in Deutschland die Krankenkassen verpflichtet, die Bürger regelmäßig über die Organspende zu informieren und sie zu animieren, einen Spenderausweis auszufüllen. Wegen der ständig zurückgehenden Zahl an Organspender, wird aber auch hierzulande immer wieder über die Widerspruchslösung nachgedacht.