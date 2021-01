In den Niederlanden ist die Regierung von Ministerpräsident Mark Rutte zurückgetreten. Sie hat damit die Konsequenzen aus einer beispiellosen Affäre um Kinderbeihilfen gezogen. Rutte sagte in Den Haag: "Der Rücktritt ist unvermeidlich." Der Rechtsstaat habe auf ganzer Linie versagt und Bürger gegen einen mächtigen Staat nicht geschützt. "Unschuldige Menschen wurden kriminalisiert, ihr Leben zerstört und das Parlament wurde falsch und unvollständig informiert."

Niederländische Steuerbehörden hatten zwischen 2013 und 2019 Tausende Eltern zu Unrecht Betrug bei Kinderbeihilfen vorgeworfen und von ihnen Zehntausende Euro an Kita-Zuschüssen zurückgefordert. Dadurch verschuldeten sich Familien hoch und gerieten in finanzielle Not. In allen Jahren war der rechtsliberale Rutte Regierungschef.