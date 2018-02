Nigeria Dutzende vermisste Mädchen wieder da

In Nigeria sorgt ein Überfall der Islamistenmiliz Boko Haram auf eine Mädchenschule für Verwirrung. Nach dem Angriff im Ort Dapchi im Norden des Landes waren am Montag dutzende Mädchen verschwunden. Der Polizeiminister des Bundesstaates Yobe sprach von mehr als 100 vermissten Schülerinnen . In anderen Berichten war von rund 50 Mädchen die Rede. Unklar blieb allerdings, ob die Schülerinnen vor den Angreifern geflohen waren oder verschleppt wurden.

Nun berichten mehrere Nachrichtenagenturen, dass mehrere gesuchte Schülerinnen gerettet wurden. Wie die Agentur Reuters unter Berufung auf Behördenvertreter und Bewohner von Dapchi schreibt, wurden 76 Mädchen gefunden und in ihr Heimatdorf zurückgebracht. Von zwei Mädchen seien die Leichen entdeckt worden. Möglicherweise befänden sich noch mindestens 13 Schülerinnen in der Hand der Islamisten. Auch die Nachrichtenagentur dpa meldet die Rettung von Schülerinnen und beruft sich auf lokale Medien und Behörden. Nach ihren Angaben ist die Zahl der Geretteten aber ebenso unklar, wie die Einzelheiten ihrer Rettung und ihr Zustand.

Nigerias Präsident Muhammadu Buhrai schrieb auf Twitter, er habe das Militär und die Polizei mobilisiert, um sicherzustellen, dass alle vermissten Mädchen gefunden werden. Er kündigte zugleich einen Besuch in Dapchi an. Die staatliche Schule dort besuchen Mädchen ab einem Alter von elf Jahren.

Boko Haram kämpft seit dem Jahr 2009 gewaltsam für die Errichtung eines islamischen Gottesstaats im mehrheitlich muslimischen Nordosten Nigerias. In dem Konflikt wurden bisher mindestens 20.000 Menschen getötet und 2,6 Millionen in die Flucht getrieben. Immer wieder verüben die Extremisten Anschläge und Überfälle auf Dörfer, Kirchen, Schulen, Sicherheitskräfte, Politiker und Behördenvertreter.



Immer wieder kommt es auch zu Entführungen. Im April 2014 hatte Boko Haram für weltweites Entsetzen gesorgt, als die Islamisten aus einer Schule in Chibok 276 Mädchen verschleppten.



164 von ihnen konnten bislang fliehen oder wurden freigelassen. 112 der Chibok-Schülerinnen befinden sich bis heute in der Hand der Islamisten. Viele wurden zwangsverheiratet und haben inzwischen Kinder bekommen.