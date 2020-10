Um die große Keule zu vermeiden, hat sich Dietrich von der Wense vorbereitet. Er leitet die Firma Innospec in Leuna. Sie stellt Zusätze für Dieselkraftstoffe her. Und natürlich will von der Wense weiterhin auch Großbritannien beliefern: "Um jetzt mit Blick auf den Brexit eine unproblematische weitere Belieferung der englischen Raffinerien sicherzustellen, werden wir entsprechende Lagerbestände bei unserer Muttergesellschaft im Nordwesten Englands aufbauen. Und andersherum: Rohstoffe, die wir aus England beziehen, da werden wir hier bei uns ein bisschen die Bestände hochfahren, um Schwierigkeiten insbesondere beim Grenzübertritt durch lange Schlangen bei der Verzollung zu vermeiden."