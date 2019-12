Die Bundesregierung hat die US-Sanktionen gegen den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 scharf verurteilt. Sie stellten "eine Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten" dar, schrieb die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demme am Samstagmorgen in einer Erklärung. Die Bundesregierung lehne "derartige extraterritoriale Sanktionen" ab. Sie träfen zudem deutsche und europäische Unternehmen.