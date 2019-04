Die nordirische Polizei hat im Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen auf die Journalistin Lyra McKee zwei junge Männer festgenommen. Nach Angaben der Polizei wurden die beiden Tatverdächtigen im Alter von 18 und 19 Jahren auf der Grundlage von Anti-Terror-Gesetzen festgenommen. Zum Verhör seien sie auf eine Polizeiwache in Belfast, der Hauptstadt des britischen Landesteils, gebracht worden.

"Erstaunliches Potenzial ausgelöscht"

Die 29-jährige Journalistin war am Donnerstagabend bei gewaltsamen Ausschreitungen in Londonderry erschossen worden. Sie stand in einer Menschengruppe in der Nähe von Polizeifahrzeugen, als eine Kugel ihren Kopf traf.

Brexit weckt Sorgen vor neuem Konflikt

Vor dem tödlichen Vorfall sollen in Tatortnähe mehr als 50 Brandsätze auf Polizisten geschleudert worden sein. Die Unruhen fielen in die Zeit, zu der irisch-katholische Nationalisten an den Aufstand gegen die Briten im Jahr 1916 erinnern. Die Nationalisten wollen ein vereinigtes Irland, die Protestanten in Nordirland wollen weiterhin zu Großbritannien gehören.