Nach einem Medienbericht will Nordkorea die für Mittwoch geplanten Gespräche mit Südkorea zunächst absagen. Das meldete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag. Als Begründung wurde das alljährliche Militärmanöver "Max Thunder" genannt, an dem Streitkräfte Südkoreas und der USA teilnehmen. Sie würden als Provokation gewertet und seien nicht wie gewünscht eingestellt worden.

Bei dem Treffen am Mittwoch in Panmunjom in der entmilitarisierten Zone sollten ranghohe Vertreter beider Länder über weitere Schritte hin zu einem Friedensvertrag beraten.

Nordkorea droht mit Gipfelabsage

In Frage stünde auch das Gipfeltreffen zwischen dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump, das für den 12. Juni in Singapur geplant ist. Nach einem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap werden auch hier die Militärmanöver als Begründung genannt. An dem zweiwöchigen Manöver, das bereits am Freitag begann, nehmen nach Berichten südkoreanischer Medien etwa 100 Kampfflugzeuge teil.

Erste Schritte der Annäherung im April