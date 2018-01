Süd- und Nordkorea haben sich auf gemeinsame Gespräche in der nächsten Woche geeinigt. Wie das südkoreanische Vereinigungsministerium mitteilte, hat die Führung in Pjöngjang den Vorschlag akzeptiert, ein Treffen am 9. Januar in der Grenzstadt Panmunjom abzuhalten. Die Bestätigung sei per Fax gekommen.