Pjöngjang sieht in der Zerstörung von Punggye-Ri eine Geste des guten Willens vor dem geplanten Gipfeltreffen von Kim mit US-Präsident Donald Trump. Dieses soll am 12. Juni in Singapur stattfinden. Experten zweifeln allerdings die Begründung aus Pjöngjang an. Ein Großteil des Areals soll schon seit September vergangenen Jahres nicht mehr nutzbar gewesen sein. Damals hatte der vorerst letzte Atomtest des Landes einen gewaltigen Bergsturz ausgelöst. Insgesamt soll Nordkorea in Punggye-Ri sechs Atomtests durchgeführt haben.