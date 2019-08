Nordkorea Offenbar fünfter Raketentest in zwei Wochen

Nordkorea hatte in den vergangenen Wochen bereits vier Raketentests vorgenommen. Zuletzt feuerte Pjöngjang am Dienstag zwei mutmaßliche Kurzstreckenraketen ab, einen Tag nach Beginn von Militärübungen zwischen den USA und Südkorea. Die regelmäßig stattfindenden Übungen werden von Nordkorea stets heftig kritisiert.

Der Raketentest erfolgte nur einige Stunden nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, er habe einen "sehr schönen Brief" von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un erhalten. In dem Brief schreibt Kim nach Angaben Trumps, er sei nicht glücklich über die Raketenstarts. Sie seien aber eine Antwort auf eine gemeinsame Militärübung der USA und Südkoreas. Trump sagte, er selber sei auch nicht glücklich mit den Manövern.