Nach Gesprächen mit IOC Nordkorea will Team zu Olympia schicken

Seit nordkoreanische Sportler an Olympia in Südkorea teilgenommen haben, hat sich die Lage auf der koreanischen Halbinsel entspannt. Nun will Kim Jong Un offenbar auch Delegationen zu den nächsten Spielen schicken.