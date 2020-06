Nordkorea hat das innerkoreanische Verbindungsbüro in der Grenzstadt Kaesong gesprengt. Eine Sprecherin des Südkoreanischen Vereinigungsministeriums sagte, die Sprengung sei am frühen Dienstagnachmittag (Ortszeit) erfolgt. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Das Verbindungsbüro diente als wichtiger Kommunikationskanal zwischen beiden Staaten. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel schaukeln sich derzeit wieder hoch. Hintergrund des derzeitigen Konflikts ist eine Flugblatt-Aktion südkoreanischer Aktivisten. In den Flugblättern, die meist mit Ballons über die Grenze geschickt werden, wird Nordkoreas Machthaber für Menschenrechtsverletzungen und seine Atompolitik kritisiert. Die kommunistische Führung in Pjöngjang wirft der Regierung in Seoul vor, die Aktivisten nicht daran zu hindern.