In die Bemühungen für eine atomare Abrüstung Nordkoreas kommt offenbar Bewegung. Südkoreas Präsident Moon sagte, Machthaber Kim habe sich beim Treffen in Pjöngjang bereit erklärt, die landesweit größte Atomanlage Yongbyon abzubauen. Voraussetzung sei, dass die USA auch zu einem Entgegenkommen bereit seien. Kim habe auch zugesagt, internationale Inspekteure ins Land zu lassen.

Im Beisein von Moon sagte Kim, man habe sich darauf geeinigt, die koreanische Halbinsel "zu einem Land des Friedens" zu machen, das frei von Nuklearwaffen und nuklearer Bedrohung sei. "Der Pfad hin zu unserer Zukunft wird nicht immer leicht sein und wir werden Herausforderungen und Kämpfen begegnen, die wir noch nicht voraussehen können", so Kim. "Doch wir haben keine Angst vor Gegenwind und unsere Kraft wird wachsen, während wir jede Prüfung auf Basis der Stärke unserer Nation überwinden." Unklar blieb allerdings, wann und wie genau der Abbau der Atom- und Raketenanlagen vonstatten gehen soll, und was Kim im Gegenzug von den USA erwartet. Kim sagte auch nichts über den Abbau seines bestehenden Atom- und Raketenarsenals. Das ist eine wichtige Forderung der USA.

Eine Annäherung streben die beiden Koreas auch auf sportlicher Ebene an. Man wolle sich gemeinsam um die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2032 bewerben, hieß es in einer von Seoul veröffentlichten Erklärung. Zudem hätten sich Moon und Kim auf Kooperationen bei sportlichen Großveranstaltungen wie den Olympischen Sommerspielen 2020 geeinigt. Kim will nach eigenen Angaben "bald" seinen ersten Besuch in Seoul folgen lassen.