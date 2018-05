US-Präsident Trump hatte das für den 12. Juni geplante Treffen am Donnerstag abgesagt und die Regierung in Nordkorea für die Entscheidung verantwortlich gemacht. Eine Reihe von Zusagen seien nicht eingehalten worden, zudem habe Nordkorea offene Feindseligkeit zum Ausdruck gebracht.



In seinem Schreiben an Nordkorea machte er deutlich, die US-Streitkräfte stünden bereit, sollte Nordkorea töricht handeln. "Sie reden über Ihre nukleare Bewaffnung", schrieb er. "Aber unsere sind so massiv und so mächtig, dass ich zu Gott bete, dass sie nie angewendet werden müssen."