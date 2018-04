Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat nach Angaben Südkoreas angekündigt, das Atomtestgelände seines Landes im Mai zu schließen. Zu dem Abbau wolle Nordkorea auch Sicherheitsexperten und Journalisten einladen, teilte das Präsidialamt in Seoul am Sonntag mit.

Der Abbau würde zeitlich in etwa mit dem geplanten Gipfeltreffen Kim Jong Uns mit US-Präsident Donald Trump zusammenfallen. Trump nannte einen möglichen Termin in drei bis vier Wochen.

Nordkorea selbst hatte vor einigen Tagen angekündigt, die Anlage zu schließen sowie Atomwaffen- und Raketentests einzustellen. Der Streit um das nordkoreanische Atomprogramm gilt als einer gefährlichsten Konflikte der internationalen Politik. Die politischen Führer Nord- und Südkoreas hatten am Freitag bei einem Treffen an der Grenze vereinbart, noch in diesem Jahr einen Friedensvertrag schließen zu wollen und damit den seit fast sieben Jahrzehnten andauernden Kriegszustand zu beenden.