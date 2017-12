Nordkorea hat die jüngsten UN-Sanktionen gegen das Land als Kriegserklärung bezeichnet. Die Maßnahmen liefen auf eine komplette Wirtschaftsblockade hinaus, hieß es in einer am Sonntag von der amtlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Erklärung des Außenministeriums in Pjöngjang.