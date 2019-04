Das US-Repräsentantenhaus hat gegen den von Präsidenten Trump verhängten Notstand Klage vor einem Gericht in Washington eingereicht. Das teilte die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, am Freitagabend mit. Trump hebele mit diesem Schritt die Hoheit des Kongresses für die Bewilligung des Haushaltes aus, heißt es in der Klageschrift.