Dem mit dem Kampfstoff Nowitschok vergifteten Mann aus Südengland geht es etwas besser. Der 45-Jährige sei wieder bei Bewusstsein, teilte das Salisbury District Hospital am Dienstag mit. "Das sind gute Nachrichten, er ist aber noch nicht über den Berg", hieß es vom Krankenhaus. Der vergiftete Mann sei weiter in kritischem Zustand und müsse rund um die Uhr von Spezialisten versorgt werden.

Die 44-jährige Lebensgefährtin des Briten war bereits am Sonntag an dem Nervengift gestorben. Die Polizei geht davon aus, dass beide einen Behälter mit Nowitschok berührt haben müssen. Laut Scotland Yard sei die Dosis des Nervengifts sehr hoch gewesen. Ende Juni waren die beiden in Amesbury mit Vergiftungserscheinungen gefunden worden.